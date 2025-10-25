УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9204 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
2 115 7

Четверо окупантів навічно "сховалися" у протитанковому рові після зустрічі з дронами НГУ "Рубіж". ВIДЕО

Бійці 4-го батальйону бригади Національної гвардії "Рубіж" продовжують знищувати ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили чотирьох окупантів, коли ті намагалися сховатися в протитанковому рові.

На кадрах бойової роботи, оприлюднених українськими бійцями, видно розкидані та обгорілі тіла загарбників після ударів українських безпілотників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що дрон бригади "Рубіж" дав "підкурити" окупанту на милицях.

Дивіться також: Українські дрони ліквідували двох російських штурмовиків. ВIДЕО

армія рф (19191) знищення (8571) Національна гвардія (1672) 4 оперативна бригада НГУ (11) дрони (6159)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це наш ров, чи підарський?
показати весь коментар
25.10.2025 10:32 Відповісти
А землі, їй байдуже, апатити чи ******!!
показати весь коментар
25.10.2025 11:13 Відповісти
З дідом Панасом, це клас! Хлопці із НГУ "Рубіж" мають добре почуття гумору. Респект!
показати весь коментар
25.10.2025 10:33 Відповісти
Виконавці-оператори дронів і помічні сили-просто красунчики.
Монтажеру теж мій респект-так підібрати звукову і відео це треба мати талант.
Ну що ж варто зняти капелюха і перед тим хто їхній командир-це треба теж уміти-змонтувати таку командну роботу.
показати весь коментар
25.10.2025 10:34 Відповісти
Не заздріть, приходьте на рекрутинговий цент підрозділу, і у вас все вийде!! Головне, щоб не були скаліченим, отим московським лайном!!
показати весь коментар
25.10.2025 11:16 Відповісти
я таки перепрошую, та я вже як кажуть "зтерся".
Ну тридцять місяців "не війноньки" з березня місяця 2014 року, таки дали своє.
І так, маю УБД.
У мене навіть молодша сестра має УБД.
Ніяких стосунків до корупції, все не то що легально-усе як кришталь.
Усі ми, з сестрою, голі босі і без картузів.
Смішно, але пара тисяч баксів на рахунку- то це таки так.
А ви маєте УБД?
показати весь коментар
25.10.2025 12:12 Відповісти
адин серый другой белый спрятались в канавке
показати весь коментар
25.10.2025 11:54 Відповісти
 
 