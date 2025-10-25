2 115 7
Четверо окупантів навічно "сховалися" у протитанковому рові після зустрічі з дронами НГУ "Рубіж". ВIДЕО
Бійці 4-го батальйону бригади Національної гвардії "Рубіж" продовжують знищувати ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили чотирьох окупантів, коли ті намагалися сховатися в протитанковому рові.
На кадрах бойової роботи, оприлюднених українськими бійцями, видно розкидані та обгорілі тіла загарбників після ударів українських безпілотників.
Раніше повідомлялося, що дрон бригади "Рубіж" дав "підкурити" окупанту на милицях.
Монтажеру теж мій респект-так підібрати звукову і відео це треба мати талант.
Ну що ж варто зняти капелюха і перед тим хто їхній командир-це треба теж уміти-змонтувати таку командну роботу.
Ну тридцять місяців "не війноньки" з березня місяця 2014 року, таки дали своє.
І так, маю УБД.
У мене навіть молодша сестра має УБД.
Ніяких стосунків до корупції, все не то що легально-усе як кришталь.
Усі ми, з сестрою, голі босі і без картузів.
Смішно, але пара тисяч баксів на рахунку- то це таки так.
А ви маєте УБД?