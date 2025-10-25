Четверо окупантів навічно "сховалися" у протитанковому рові після зустрічі з дронами НГУ "Рубіж". ВIДЕО

Бійці 4-го батальйону бригади Національної гвардії "Рубіж" продовжують знищувати ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили чотирьох окупантів, коли ті намагалися сховатися в протитанковому рові.

На кадрах бойової роботи, оприлюднених українськими бійцями, видно розкидані та обгорілі тіла загарбників після ударів українських безпілотників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що дрон бригади "Рубіж" дав "підкурити" окупанту на милицях.

Дивіться також: Українські дрони ліквідували двох російських штурмовиків. ВIДЕО