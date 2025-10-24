УКР
Українські дрони ліквідували двох російських штурмовиків. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували двох російських окупантів-штурмовиків за допомогою ударних FPV-дронів.

Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон розірвав російського окупанта-"велосипедиста" під Покровськом. ВIДЕО

дрони (6159) Сили безпілотних систем (260) 414 Птахи Мадяра (80)
Хробачатіна під'їхала))
25.10.2025 00:14
 
 