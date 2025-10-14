УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10449 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
1 119 4

Дрон бригади "Рубіж" дав "підкурити" окупанту на милицях. ВIДЕО

Оператори дронів 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" продовжують нищити ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці показали кадри ефектного знищення окупантів. 

На одному з фрагментів видно, як один із військових РФ на милицях намагається дістатися позицій ЗСУ, його наздоганяє дрон, а після скиду - військовий РФ лягає на траву та підпалює сигарету. Після другого скиду з FPV - окупанта було ліквідовано.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 скидів по окупантах: бійці "Форпосту" уразили ворога, який ховався у лісосмузі. ВIДЕО

армія рф (19061) безпілотник (5036) знищення (8473) Національна гвардія (1663) 4 оперативна бригада НГУ (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дуже гарно.. дуже
показати весь коментар
14.10.2025 19:03 Відповісти
Рубіж! 🫡🇺🇦
показати весь коментар
14.10.2025 19:10 Відповісти
До кобздона свинособачі виродки,до кобздона..
показати весь коментар
14.10.2025 19:23 Відповісти
А милиці то він для маскування використовував? Типу убогий.
показати весь коментар
14.10.2025 20:26 Відповісти
 
 