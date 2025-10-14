Дрон бригади "Рубіж" дав "підкурити" окупанту на милицях. ВIДЕО
Оператори дронів 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" продовжують нищити ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці показали кадри ефектного знищення окупантів.
На одному з фрагментів видно, як один із військових РФ на милицях намагається дістатися позицій ЗСУ, його наздоганяє дрон, а після скиду - військовий РФ лягає на траву та підпалює сигарету. Після другого скиду з FPV - окупанта було ліквідовано.
