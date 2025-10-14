УКР
13 скидів по окупантах: бійці "Форпосту" уразили ворога, який ховався у лісосмузі. ВIДЕО

Прикордонники Краматорського загону бригади "Форпост" знищили окупантів на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захисники виявили ворога, який намагався непомітно просунутися лісосмугами до Сил оборони та здійснили 13 влучних скидів по їхніх точках дислокації. У результаті бойової роботи окупантів було ліквідовано.

Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі. 

