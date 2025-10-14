13 скидів по окупантах: бійці "Форпосту" уразили ворога, який ховався у лісосмузі. ВIДЕО
Прикордонники Краматорського загону бригади "Форпост" знищили окупантів на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, захисники виявили ворога, який намагався непомітно просунутися лісосмугами до Сил оборони та здійснили 13 влучних скидів по їхніх точках дислокації. У результаті бойової роботи окупантів було ліквідовано.
Відео бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль