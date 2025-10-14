УКР
1 470 4

Шість ворожих дронів-ждунів знищили оператори безпілотників із 414-ї бригади СБС. ВIДЕО

Оператори безпілотників із підрозділу "WORMBUSTERS" 414-ї бригади Сил безпілотних систем знищили шість ворожих дронів-ждунів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

знищення (8473) дрони (6030) Сили безпілотних систем (245) 414 Птахи Мадяра (71)
дуже НЕраціонально !

мають бути спеціальні дрони-чистильщики із сітками, які скидаються зверху.
тоді такого кацапського ждуна можна й затрофеїти
і у кацапів пропаде навіть бажання їх ставити

.
14.10.2025 15:50 Відповісти
Гарна ідея!
14.10.2025 15:58 Відповісти
Затрофеїти? Чи варто ризикувати? У них часто є системи самоліквідації. Можливість затрофеїти дрона не варта ризику життю нашого бійця. Тим більше, що сітка аж ніяк не заважає вороому оператору підірвати дрон.
14.10.2025 16:13 Відповісти
тобто мавіків зі скидамии не має?
14.10.2025 15:56 Відповісти
 
 