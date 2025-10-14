1 470 4
Шість ворожих дронів-ждунів знищили оператори безпілотників із 414-ї бригади СБС. ВIДЕО
Оператори безпілотників із підрозділу "WORMBUSTERS" 414-ї бригади Сил безпілотних систем знищили шість ворожих дронів-ждунів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
мають бути спеціальні дрони-чистильщики із сітками, які скидаються зверху.
тоді такого кацапського ждуна можна й затрофеїти
і у кацапів пропаде навіть бажання їх ставити
.