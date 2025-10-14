1 502 4
Шесть вражеских дронов-ждунов уничтожили операторы беспилотников из 414-й бригады СБС. ВИДЕО
Операторы беспилотников из подразделения "WORMBUSTERS" 414-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили шесть вражеских дронов-ждунов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
мають бути спеціальні дрони-чистильщики із сітками, які скидаються зверху.
тоді такого кацапського ждуна можна й затрофеїти
і у кацапів пропаде навіть бажання їх ставити
