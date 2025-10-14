РУС
Шесть вражеских дронов-ждунов уничтожили операторы беспилотников из 414-й бригады СБС. ВИДЕО

Операторы беспилотников из подразделения "WORMBUSTERS" 414-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили шесть вражеских дронов-ждунов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о результативности дронов-перехватчиков: 68% успешного уничтожения, эффективность будет расти

уничтожение (8150) дроны (5088) Силы беспилотных систем (240) 414 Птахи Мадяра (71)
дуже НЕраціонально !

мають бути спеціальні дрони-чистильщики із сітками, які скидаються зверху.
тоді такого кацапського ждуна можна й затрофеїти
і у кацапів пропаде навіть бажання їх ставити

14.10.2025 15:50 Ответить
Гарна ідея!
14.10.2025 15:58 Ответить
Затрофеїти? Чи варто ризикувати? У них часто є системи самоліквідації. Можливість затрофеїти дрона не варта ризику життю нашого бійця. Тим більше, що сітка аж ніяк не заважає вороому оператору підірвати дрон.
14.10.2025 16:13 Ответить
тобто мавіків зі скидамии не має?
14.10.2025 15:56 Ответить
 
 