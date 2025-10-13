Зеленский о результативности дронов-перехватчиков: 68% успешного уничтожения, эффективность будет расти

Индустрия дронов

Сейчас показатель эффективности уничтожения вражеских беспилотников украинскими дронами-перехватчиками достигает 68%.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти дроны (перехватчики, - ред.) - самый дешевый способ уничтожать иранские беспилотники - "шахеды"... У нас есть несколько компаний, которые начали массово их производить. Сейчас процент уничтожения 68%. То есть 68% успешного уничтожения, и эта эффективность будет расти", - сказал глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам президента, один такой дрон-перехватчик стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов.

"Вопрос в деньгах, и это реальная проблема. Один такой дрон стоит примерно 3,5-5 тысяч долларов. Это самый дешевый способ. И можно использовать 2-3 перехватчика против одного иранского "шахеда", который стоит более 100 тысяч долларов. Это хороший инструмент", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украине "нужны тысячи" дронов-перехватчиков.

Читайте также: Производство дронов и ракет в Украине в 2026 году может достичь $35 млрд, - Зеленский