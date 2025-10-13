РУС
Зеленский о результативности дронов-перехватчиков: 68% успешного уничтожения, эффективность будет расти

Индустрия дронов

Зеленський

Сейчас показатель эффективности уничтожения вражеских беспилотников украинскими дронами-перехватчиками достигает 68%.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти дроны (перехватчики, - ред.) - самый дешевый способ уничтожать иранские беспилотники - "шахеды"... У нас есть несколько компаний, которые начали массово их производить. Сейчас процент уничтожения 68%. То есть 68% успешного уничтожения, и эта эффективность будет расти", - сказал глава государства.

По словам президента, один такой дрон-перехватчик стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов.

"Вопрос в деньгах, и это реальная проблема. Один такой дрон стоит примерно 3,5-5 тысяч долларов. Это самый дешевый способ. И можно использовать 2-3 перехватчика против одного иранского "шахеда", который стоит более 100 тысяч долларов. Это хороший инструмент", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украине "нужны тысячи" дронов-перехватчиков.

Читайте также: Производство дронов и ракет в Украине в 2026 году может достичь $35 млрд, - Зеленский

Зеленский Владимир (22263) производство (558) дроны (5104)
+1
Стерненко заявляє що влада забороняє використовувати дрони-перехоплювачі в містах. Тому такий малий процент перехоплень шахедів. А от коли шахеди один за одним заходять в місто бомбити то це млять безпечніше ніж їх підривати в повітрі?
показать весь комментарий
13.10.2025 00:53 Ответить
+1
Та воно й видно, вже з півроку як все ефективніше і ефективніше перехоплюють .
показать весь комментарий
13.10.2025 06:20 Ответить
+1
Навіщо тоді виробників дронів зеленський знищує, як Касьянова Юрія? Зевлада каже одне, а робить інше. Всі гроші пішли на вирій Фламінго у офшори.Тепер бідкаються, що грошей немає.
показать весь комментарий
13.10.2025 08:25 Ответить
Питання у грошах, і це реальна проблема - так, а партнери не хочуть хіба це профінансувати? Це ж дешевше, ніж усі інші засоби. Їм в це вигідніше вкластися, ніж в дорогі ракети. Навіть APKWS хоч і 20к коштують, але вимагають дорогу пускову з олс. І їх мало.
показать весь комментарий
13.10.2025 00:42 Ответить
І що тут "вигідного"? Вигідно це коли ціна батареї Пертіот 1.1 млрд доларів! А ціна одного пострілу 2 млн доларів! Оце гроші! З цим можна заробити і не бідувати. А ви пропонуєте оце жирне сало замінити це на якісь крихти?
показать весь комментарий
13.10.2025 02:10 Ответить
звичайно, з такими цінами як 3-5к за знищення ворожої одиниці можна збудувати щоч стіну дронів вклавшись у ціну одної ракети від петріот еффективність якої 6 відсотків. Але ж не для того війни роблять...
показать весь комментарий
13.10.2025 02:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhaMEdXyupQ

СБУ з судам ім дохлого Портнова продовжує "безпрєдєл" вже з іншим агентом детективом НАБУ
показать весь комментарий
13.10.2025 01:26 Ответить
на перехоплювачі дають, урізали на бомбери і інші
показать весь комментарий
13.10.2025 08:47 Ответить
Хотілося б уточнення від чого рахується 68% успішного знищення: від кількості шахедів чи кількості запущених перехоплювачів.
показать весь комментарий
13.10.2025 08:44 Ответить
звісно від запущених перехоплювачів - зараз приблизно на два збитих шахіда витрачається три перехоплювачі
показать весь комментарий
13.10.2025 08:50 Ответить
питання ще й в тому що заборонено ними працювати в містах і якось не зрозуміло чому
показать весь комментарий
13.10.2025 09:11 Ответить
 
 