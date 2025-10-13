Зеленський про результативність дронів-перехоплювачів: 68% успішного знищення, ефективність зростатиме

Індустрія дронів

Наразі показник ефективності знищення ворожих безпілотників українськими дронами-перехоплювачами сягає 68%.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці дрони (перехоплювачі, – ред.) – найдешевший спосіб знищувати іранські безпілотники - "шахеди"... У нас є декілька компаній, які почали масово їх виробляти. Зараз відсоток знищення 68%. Тобто 68% успішного знищення, і ця ефективність зростатиме", - сказав глава держави.

За словами президента, один такий дрон-перехоплювач коштує приблизно від 3 до 5 тисяч доларів.

"Питання у грошах, і це реальна проблема. Один такий дрон коштує приблизно 3,5-5 тисяч доларів. Це найдешевший спосіб. І можна використати 2-3 перехоплювачі проти одного іранського "шахеда", який коштує понад 100 тисяч доларів. Це хороший інструмент", - наголосив очільник держави.

Зеленський додав, що Україні "потрібні тисячі" дронів-перехоплювачів.

