1 592 5

Приласкали по-украински: минус два оккупанта - боевая работа "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают активно уничтожать российских военных на одном из направлений фронта.

Двое оккупантов пытались "замаскироваться" возле сожженного тела своего побратима захватчика, но украинские операторы дронов их быстро обнаружили и ликвидировали, сообщает Цензор.НЕТ.

На последних кадрах видео зафиксированы остатки захватчиков после поражения украинским БПЛА.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

армия РФ (20876) уничтожение (8131) дроны (5069) 414 Птахи Мадяра (70)
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою! Джерело: https://censor.net/ua/v3579231 - Навпаки ! Це відео заспокоює психіку та нервову истему. Загорєлиє Ванюши -що може бути кращим !
12.10.2025 11:05 Ответить
Це як високе мистецтво.
12.10.2025 11:57 Ответить
Лечение подобного подобным...
Злі Птахи у Мадяра - ховайся-не-ховайся - "додому" виродків!
12.10.2025 11:13 Ответить
От не пилось кацапам на болотах, приехали в Украину на утилизацию а могли бы ещё по цистерне бояры выжрать...
12.10.2025 11:30 Ответить
То у них було "злиття", і перенос свідомості"...
