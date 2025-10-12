Приласкали по-украински: минус два оккупанта - боевая работа "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

Операторы 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" продолжают активно уничтожать российских военных на одном из направлений фронта.

Двое оккупантов пытались "замаскироваться" возле сожженного тела своего побратима захватчика, но украинские операторы дронов их быстро обнаружили и ликвидировали, сообщает Цензор.НЕТ.

На последних кадрах видео зафиксированы остатки захватчиков после поражения украинским БПЛА.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

