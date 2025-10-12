УКР
Приголубили по-українськи: мінус два окупанти - бойова робота "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують активно знищувати російських військових на одному з напрямків фронту.

Двоє окупантів намагалися "замаскуватися" біля спаленого тіла свого побратима загарбника, але українські оператори дронів їх швидко виявили та ліквідували, повідомляє Цензор.НЕТ.

На останніх кадрах відео зафіксовано залишки загарбників після ураження українським БпЛА.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант рукою приголубив український дрон-камікадзе і відлетів на кілька метрів після вибуху. ВIДЕО

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою! Джерело: https://censor.net/ua/v3579231 - Навпаки ! Це відео заспокоює психіку та нервову истему. Загорєлиє Ванюши -що може бути кращим !
12.10.2025 11:05 Відповісти
Лечение подобного подобным...
Злі Птахи у Мадяра - ховайся-не-ховайся - "додому" виродків!
12.10.2025 11:13 Відповісти
От не пилось кацапам на болотах, приехали в Украину на утилизацию а могли бы ещё по цистерне бояры выжрать...
12.10.2025 11:30 Відповісти
 
 