Приголубили по-українськи: мінус два окупанти - бойова робота "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+
Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують активно знищувати російських військових на одному з напрямків фронту.
Двоє окупантів намагалися "замаскуватися" біля спаленого тіла свого побратима загарбника, але українські оператори дронів їх швидко виявили та ліквідували, повідомляє Цензор.НЕТ.
На останніх кадрах відео зафіксовано залишки загарбників після ураження українським БпЛА.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Злі Птахи у Мадяра - ховайся-не-ховайся - "додому" виродків!