Приголубили по-українськи: мінус два окупанти - бойова робота "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Оператори 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" продовжують активно знищувати російських військових на одному з напрямків фронту.

Двоє окупантів намагалися "замаскуватися" біля спаленого тіла свого побратима загарбника, але українські оператори дронів їх швидко виявили та ліквідували, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На останніх кадрах відео зафіксовано залишки загарбників після ураження українським БпЛА.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант рукою приголубив український дрон-камікадзе і відлетів на кілька метрів після вибуху. ВIДЕО