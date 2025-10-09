УКР
Поранений окупант рукою приголубив український дрон-камікадзе і відлетів на кілька метрів після вибуху. ВIДЕО

Оператори українських дронів-заганяли серед поля окупанта до смерті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи українських воїнів видно, що росіянин марно намагається збити безпілотники. Після першої атаки він зазнав важкого поранення і не може рухатися. Інший дрон наблизився до окупанта і приземлився упритул. Загарбник кладе на нього руку і за мить відлітає на кілька метрів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться: "Птахи Мадяра" за тиждень ліквідували 1359 окупантів та техніку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дронів із армії РФ за мить до смерті ловить руками український дрон-камікадзе, сплутавши його зі своїм безпілотником. ВIДЕО

армія рф (18999) знищення (8436) дрони (5964) 414 Птахи Мадяра (69)
Коментувати
Сортувати:
Настанова кацапам:
- Якщо насильство невідворотнє - розслабся і ти отримаєш задоволення. -
09.10.2025 09:50 Відповісти
вот такая тєпєрь "зарніца", мальчіш-плохіш
09.10.2025 09:52 Відповісти
Ваньке здалося що то його Манька рядом примостилася.
09.10.2025 10:02 Відповісти
Добрий результат, для ********** прутня!
09.10.2025 10:04 Відповісти
09.10.2025 10:10 Відповісти
За Е-бали заганяли в полі орка.6 е-балів за тушку.
09.10.2025 10:12 Відповісти
Все добре, але, чомусь мимоволі, згадується: «противник застосував понад 2200 дронів-камікадзе… йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.»
Й щось вже не дуже весело.
09.10.2025 11:11 Відповісти
 
 