Поранений окупант рукою приголубив український дрон-камікадзе і відлетів на кілька метрів після вибуху. ВIДЕО

Оператори українських дронів-заганяли серед поля окупанта до смерті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи українських воїнів видно, що росіянин марно намагається збити безпілотники. Після першої атаки він зазнав важкого поранення і не може рухатися. Інший дрон наблизився до окупанта і приземлився упритул. Загарбник кладе на нього руку і за мить відлітає на кілька метрів.

