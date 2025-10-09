3 569 7
Поранений окупант рукою приголубив український дрон-камікадзе і відлетів на кілька метрів після вибуху. ВIДЕО
Оператори українських дронів-заганяли серед поля окупанта до смерті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи українських воїнів видно, що росіянин марно намагається збити безпілотники. Після першої атаки він зазнав важкого поранення і не може рухатися. Інший дрон наблизився до окупанта і приземлився упритул. Загарбник кладе на нього руку і за мить відлітає на кілька метрів.
