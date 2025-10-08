УКР
Оператор дронів із армії РФ за мить до смерті ловить руками український дрон-камікадзе, сплутавши його зі своїм безпілотником. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор дрона із армії РФ намагається спіймати руками український дрон-камікадзе, сплутавши його зі своїм безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поле зору камери українського БПЛА потрапляє дрон, яким керує окупант.

армія рф (18982) знищення (8424) дрони (5947)
ибо нехер кацапне шляться по Украине
показати весь коментар
08.10.2025 09:48 Відповісти
Впіймав....
показати весь коментар
08.10.2025 09:49 Відповісти
На палубу вишел, а палуби нєт..)))
показати весь коментар
08.10.2025 09:51 Відповісти
Забудьки - пропадьки - побив горшки завиграшки
показати весь коментар
08.10.2025 09:52 Відповісти
Круто.
показати весь коментар
08.10.2025 09:59 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
08.10.2025 10:08 Відповісти
Штрафний за гру руками...
показати весь коментар
08.10.2025 10:23 Відповісти
"вышел зайка на крыльцо..."
показати весь коментар
08.10.2025 10:24 Відповісти
 
 