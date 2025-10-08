2 654 8
Оператор дронів із армії РФ за мить до смерті ловить руками український дрон-камікадзе, сплутавши його зі своїм безпілотником. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор дрона із армії РФ намагається спіймати руками український дрон-камікадзе, сплутавши його зі своїм безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у поле зору камери українського БПЛА потрапляє дрон, яким керує окупант.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" за тиждень ліквідували 1359 окупантів та техніку. ВIДЕО
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Псамметих II
показати весь коментар08.10.2025 09:48 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар08.10.2025 09:49 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
kharkov1000
показати весь коментар08.10.2025 09:51 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар08.10.2025 09:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Яковенко #558641
показати весь коментар08.10.2025 09:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
MausMike
показати весь коментар08.10.2025 10:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Роман Демченко
показати весь коментар08.10.2025 10:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Andy Fisher #145349
показати весь коментар08.10.2025 10:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль