Оператор дронов из армии РФ за мгновение до смерти ловит руками украинский дрон-камикадзе, спутав его со своим беспилотником. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор дрона из армии РФ пытается поймать руками украинский дрон-камикадзе, спутав его со своим беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры украинского БПЛА попадает дрон, которым управляет оккупант.

ибо нехер кацапне шляться по Украине
08.10.2025 09:48 Ответить
Впіймав....
08.10.2025 09:49 Ответить
На палубу вишел, а палуби нєт..)))
08.10.2025 09:51 Ответить
