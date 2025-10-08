Оператор дронов из армии РФ за мгновение до смерти ловит руками украинский дрон-камикадзе, спутав его со своим беспилотником. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оператор дрона из армии РФ пытается поймать руками украинский дрон-камикадзе, спутав его со своим беспилотником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры украинского БПЛА попадает дрон, которым управляет оккупант.
