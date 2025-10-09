Раненый оккупант рукой приласкал украинский дрон-камикадзе и отлетел на несколько метров после взрыва. ВИДЕО

Операторы украинских дронов - загнали среди поля оккупанта до смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боевой работы украинских воинов видно, что россиянин тщетно пытается сбить беспилотники. После первой атаки он получает тяжелое ранение и не может двигаться. Другой дрон приблизился к оккупанту и приземлился вплотную. Захватчик кладет на него руку и через мгновение улетает на несколько метров.

