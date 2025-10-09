РУС
Раненый оккупант рукой приласкал украинский дрон-камикадзе и отлетел на несколько метров после взрыва. ВИДЕО

Операторы украинских дронов - загнали среди поля оккупанта до смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боевой работы украинских воинов видно, что россиянин тщетно пытается сбить беспилотники. После первой атаки он получает тяжелое ранение и не может двигаться. Другой дрон приблизился к оккупанту и приземлился вплотную. Захватчик кладет на него руку и через мгновение улетает на несколько метров.

Смотрите: "Птахи Мадяра" за неделю ликвидировали 1359 оккупантов и технику. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дронов из армии РФ за мгновение до смерти ловит руками украинский дрон-камикадзе, спутав его со своим беспилотником. ВИДЕО

Настанова кацапам:
- Якщо насильство невідворотнє - розслабся і ти отримаєш задоволення. -
09.10.2025 09:50 Ответить
вот такая тєпєрь "зарніца", мальчіш-плохіш
09.10.2025 09:52 Ответить
Ваньке здалося що то його Манька рядом примостилася.
09.10.2025 10:02 Ответить
Добрий результат, для ********** прутня!
09.10.2025 10:04 Ответить
09.10.2025 10:10 Ответить
За Е-бали заганяли в полі орка.6 е-балів за тушку.
09.10.2025 10:12 Ответить
 
 