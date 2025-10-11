Оператори СБС уразили РСЗВ та п’ять танків росіян на Донеччині. ВIДЕО
На Донецькому напрямку оператори Сил безпілотних систем уразили РСЗВ та п’ять танків російських загарбників.
Про це СБС систем повідомили в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку оператори 427 окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ", - сказано в повідомленні.
У СБС окремо відзначили результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" у момент ведення вогню ворогом по позиціях українських захисників. Завдяки злагодженим діям вогневий залп був перерваний, а ворожа бойова машина знищена.
"Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту", - додали військові.
