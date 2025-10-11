УКР
Оператори СБС уразили РСЗВ та п’ять танків росіян на Донеччині. ВIДЕО

На Донецькому напрямку оператори Сил безпілотних систем уразили РСЗВ та п’ять танків російських загарбників.

Про це СБС систем повідомили в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку оператори 427 окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ", - сказано в повідомленні.

У СБС окремо відзначили результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" у момент ведення вогню ворогом по позиціях українських захисників. Завдяки злагодженим діям вогневий залп був перерваний, а ворожа бойова машина знищена.

"Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту", - додали військові.

