Оператори СБС уразили РСЗВ та п’ять танків росіян на Донеччині. ВIДЕО

На Донецькому напрямку оператори Сил безпілотних систем уразили РСЗВ та п’ять танків російських загарбників.

Про це СБС систем повідомили в телеграм.

"На Донецькому напрямку оператори 427 окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ", - сказано в повідомленні.

У СБС окремо відзначили результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град" у момент ведення вогню ворогом по позиціях українських захисників. Завдяки злагодженим діям вогневий залп був перерваний, а ворожа бойова машина знищена.

"Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту", - додали військові.

