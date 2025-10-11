Звіт операторів дронів "РЕЙД": за місяць знищено 55 противників і 250 укриттів. ВIДЕО
Підрозділ 413-го окремого полку "РЕЙД" Сил безпілотних систем проводить системне виявлення, ідентифікацію та ураження ударних і розвідувальних БпЛА противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у вересні українські дронарі уразили 5 БпЛА, знищив 14 точок вильоту дронів, 10 артсистем, 5 бронемашин, 2 РСЗВ, а також низку ЗРК і ЗУ; крім того, уражено 55 осіб особового складу та 250 укриттів.
Перехоплення та знищення ворожих БпЛА знижує здатність противника до повітряної розвідки та коригування артилерії. Це обмежує можливості нанесення ударів по тилах і позиціях українських сил та підвищує безпеку наших підрозділів.
