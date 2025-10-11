УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
1 982 9

Розлетілися в різні боки: 13 окупантів на мотоциклах ліквідовано на Покровському напрямку. ВIДЕО

Штурмовики 33-го окремого полку разом з суміжними підрозділами знищили групу російських військових на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на мотоциклах намагалися вступити у бій з Силами оборони, проте українські захисники ліквідували ворогів.

Противник не встиг наблизитися до українських позицій та потрапив під щільний вогонь. У результаті бойової роботи 13 російських військових було ліквідовано. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео знищення окупантів українські бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ствол танку та в кабіну вантажівки: дрони Третьої штурмової знищують техніку РФ. ВIДЕО

армія рф (19024) знищення (8442) Донецька область (9789) ЗСУ (7989) дрони (5992) Покровський район (1080)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діп Страйк
показати весь коментар
11.10.2025 16:18 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 16:30 Відповісти
«Ночниє тьолки» не доїхали до Берліна.
показати весь коментар
11.10.2025 17:06 Відповісти
Їздуни на жопі погралися у байкерів перед концертом.
показати весь коментар
11.10.2025 16:35 Відповісти
У орків ******, лише одна дорога, до кабздона і пригожина!!
показати весь коментар
11.10.2025 16:47 Відповісти
От дебилы ***, они шо не знали что 13 это несчастливое число... геть кацапы отупели...
показати весь коментар
11.10.2025 17:18 Відповісти
А шо сі стало? Гололедиця? Шо їх так розкидало по обочині...?
показати весь коментар
11.10.2025 17:42 Відповісти
Молодці хлопці,горжуся вами!
показати весь коментар
11.10.2025 17:58 Відповісти
 
 