Розлетілися в різні боки: 13 окупантів на мотоциклах ліквідовано на Покровському напрямку. ВIДЕО

Штурмовики 33-го окремого полку разом з суміжними підрозділами знищили групу російських військових на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на мотоциклах намагалися вступити у бій з Силами оборони, проте українські захисники ліквідували ворогів.

Противник не встиг наблизитися до українських позицій та потрапив під щільний вогонь. У результаті бойової роботи 13 російських військових було ліквідовано.

Відео знищення окупантів українські бійці опублікували в соцмережах.

