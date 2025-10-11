1 982 9
Розлетілися в різні боки: 13 окупантів на мотоциклах ліквідовано на Покровському напрямку. ВIДЕО
Штурмовики 33-го окремого полку разом з суміжними підрозділами знищили групу російських військових на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на мотоциклах намагалися вступити у бій з Силами оборони, проте українські захисники ліквідували ворогів.
Противник не встиг наблизитися до українських позицій та потрапив під щільний вогонь. У результаті бойової роботи 13 російських військових було ліквідовано.
Відео знищення окупантів українські бійці опублікували в соцмережах.
