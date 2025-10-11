895 5
Разлетелись в разные стороны: 13 оккупантов на мотоциклах ликвидированы на Покровском направлении. ВИДЕО
Штурмовики 33-го отдельного полка вместе со смежными подразделениями уничтожили группу российских военных на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на мотоциклах пытались вступить в бой с Силами обороны, однако украинские защитники ликвидировали врагов.
Противник не успел приблизиться к украинским позициям и попал под плотный огонь. Вследствие боевой работы 13 российских военных были ликвидированы.
Видео уничтожения оккупантов украинские бойцы опубликовали в соцсетях.
Валентин Коваль
Психиатрическая больница No1
Luka Lukich
Oleksandr Valovyi
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль