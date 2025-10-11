РУС
895 5

Разлетелись в разные стороны: 13 оккупантов на мотоциклах ликвидированы на Покровском направлении. ВИДЕО

Штурмовики 33-го отдельного полка вместе со смежными подразделениями уничтожили группу российских военных на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты на мотоциклах пытались вступить в бой с Силами обороны, однако украинские защитники ликвидировали врагов.

Противник не успел приблизиться к украинским позициям и попал под плотный огонь. Вследствие боевой работы 13 российских военных были ликвидированы.

Видео уничтожения оккупантов украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

