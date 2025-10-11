РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6662 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
887 3

В ствол танка и в кабину грузовика: дроны Третьей штурмовой уничтожают технику РФ. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения вражеской техники и живой силы противника в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты FPV-дронами вплотную приблизились к стволу вражеского танка и взорвали его, другой - попал в кабину грузовика.

Кроме того, уничтожены орудие, миномет и три вражеские антенны, а часть личного состава - "отминусована" ударами дронов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Последствия боевой работы обнародовали в соцсетях.

Смотрите также: Один выстрел - минус дрон: боец "Техник" спас побратимов от удара. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20866) уничтожение (8122) Донецкая область (10962) ВСУ (6978) дроны (5056)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нема таких дронів, щоб вони прямо в дуло залетіли і там бахнули?
показать весь комментарий
11.10.2025 14:44 Ответить
Немає сенсу такі робити.
показать весь комментарий
11.10.2025 14:51 Ответить
3.14дари самі себе не вб'ють Може хто має бажання та можливість закинути пару гривень для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина.
Прошу долучитися
[ https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD Лінк на send.monobank.ua ]
Номер картки банки
4874 1000 2866 7932
Дуже вдячні Вам за допомогу!!!🇺🇦🤝🇺🇦🤝🇺🇦🤝
показать весь комментарий
11.10.2025 15:14 Ответить
 
 