В ствол танка и в кабину грузовика: дроны Третьей штурмовой уничтожают технику РФ. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения вражеской техники и живой силы противника в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты FPV-дронами вплотную приблизились к стволу вражеского танка и взорвали его, другой - попал в кабину грузовика.
Кроме того, уничтожены орудие, миномет и три вражеские антенны, а часть личного состава - "отминусована" ударами дронов.
Последствия боевой работы обнародовали в соцсетях.
Прошу долучитися
[ https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD Лінк на send.monobank.ua ]
Номер картки банки
4874 1000 2866 7932
Дуже вдячні Вам за допомогу!!!🇺🇦🤝🇺🇦🤝🇺🇦🤝