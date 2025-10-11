В ствол танка и в кабину грузовика: дроны Третьей штурмовой уничтожают технику РФ. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады показали кадры уничтожения вражеской техники и живой силы противника в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты FPV-дронами вплотную приблизились к стволу вражеского танка и взорвали его, другой - попал в кабину грузовика.

Кроме того, уничтожены орудие, миномет и три вражеские антенны, а часть личного состава - "отминусована" ударами дронов.

Последствия боевой работы обнародовали в соцсетях.

