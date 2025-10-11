УКР
У ствол танку та в кабіну вантажівки: дрони Третьої штурмової знищують техніку РФ. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення ворожої техніки та живої сили противника на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти FPV-дронами впритул наблизилися до ствола ворожого танку та підірвали його, інший - влучив в кабіну вантажівки. 

Крім того, знищено гармату, міномет і три ворожі антени, а частину особового складу -  "відмінусовано" ударами дронів. 

Наслідки бойової роботи оприлюднили у соцмережах. 

А нема таких дронів, щоб вони прямо в дуло залетіли і там бахнули?
11.10.2025 14:44 Відповісти
Немає сенсу такі робити.
11.10.2025 14:51 Відповісти
Подивившись відео я теж про те подумав... Може йому, навіть, і вибухівка не потрібна була б. Я не спеціаліст, але цікаво, яка була б реакція гармати при першому ж пострілу?
11.10.2025 15:30 Відповісти
3.14дари самі себе не вб'ють Може хто має бажання та можливість закинути пару гривень для пілотів батальона безпілотних систем 23 ОМБР Потрібна резина.
Прошу долучитися
[ https://send.monobank.ua/jar/7dZFKgjkLD Лінк на send.monobank.ua ]
Номер картки банки
4874 1000 2866 7932
Дуже вдячні Вам за допомогу!!!🇺🇦🤝🇺🇦🤝🇺🇦🤝
11.10.2025 15:14 Відповісти
 
 