У ствол танку та в кабіну вантажівки: дрони Третьої штурмової знищують техніку РФ. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади показали кадри знищення ворожої техніки та живої сили противника на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти FPV-дронами впритул наблизилися до ствола ворожого танку та підірвали його, інший - влучив в кабіну вантажівки.

Крім того, знищено гармату, міномет і три ворожі антени, а частину особового складу - "відмінусовано" ударами дронів.

Наслідки бойової роботи оприлюднили у соцмережах.

