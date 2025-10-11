УКР
Один постріл - мінус дрон: боєць "Технік" врятував побратимів від удару. ВIДЕО

У Запорізькій області під час одного зі штурмів боєць 1-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку ЗСУ з позивним "Технік" збив ворожий FPV-дрон, що летів у напрямку його побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український військовий точним пострілом уразив дрон у повітрі, після чого той вибухнув. Безпілотник мав завдати удару по позиціях Сил оборони, однак українські бійці його вчасно "приземлили".

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

армія рф (19024) знищення (8442) Запорізька область (4176) ЗСУ (7989) дрони (5992)
Топ коментарі
+9
З першого пострілу - феноменально! Щоб я так у штани ногами попадав!
11.10.2025 13:22 Відповісти
+5
👍
11.10.2025 13:19 Відповісти
+5
+ +
11.10.2025 13:20 Відповісти
11.10.2025 13:19 Відповісти
11.10.2025 13:20 Відповісти
11.10.2025 13:22 Відповісти
Стрелок отменный, однозначно.
11.10.2025 13:32 Відповісти
Козак!
11.10.2025 13:39 Відповісти
Benelli M4 AI Drone Guards

11.10.2025 13:41 Відповісти
Да уж. Правда на видео тюнингованный АК-74.
11.10.2025 13:47 Відповісти
Сайга або Вепр 12. Вони розроблені на базі АК 74. Вепр точніше.
11.10.2025 14:18 Відповісти
Як думаєте, коліматорний приціл та камеру CoPro йому ЗСУ видало? Все куплено за свої гроші або дістали через волонтерів. А без відео шансів довести збиття ФПВіхи практично немає, навіть коли є його уламики...
Отака ху...ня, малята.
11.10.2025 13:42 Відповісти
камеру GoPro
11.10.2025 13:43 Відповісти
кошти на коліматорні приціли та камери CoPro йдуть на закупівлю яєць по 17 і на фінансування земарафону! Не на часі....
11.10.2025 13:46 Відповісти
Дуже багато випадків коли військові вкладуються на 3-4 тис. дол. Своїх грошей. І йдуть та захищають ось цих під...ів - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
11.10.2025 14:22 Відповісти
 
 