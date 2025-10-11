Один постріл - мінус дрон: боєць "Технік" врятував побратимів від удару. ВIДЕО

У Запорізькій області під час одного зі штурмів боєць 1-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку ЗСУ з позивним "Технік" збив ворожий FPV-дрон, що летів у напрямку його побратимів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український військовий точним пострілом уразив дрон у повітрі, після чого той вибухнув. Безпілотник мав завдати удару по позиціях Сил оборони, однак українські бійці його вчасно "приземлили".

Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

