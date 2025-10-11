Один постріл - мінус дрон: боєць "Технік" врятував побратимів від удару. ВIДЕО
У Запорізькій області під час одного зі штурмів боєць 1-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку ЗСУ з позивним "Технік" збив ворожий FPV-дрон, що летів у напрямку його побратимів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український військовий точним пострілом уразив дрон у повітрі, після чого той вибухнув. Безпілотник мав завдати удару по позиціях Сил оборони, однак українські бійці його вчасно "приземлили".
Відео бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Luka Lukich #363772
показати весь коментар11.10.2025 13:22 Відповісти Посилання
+5 Luiza
показати весь коментар11.10.2025 13:19 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар11.10.2025 13:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отака ху...ня, малята.