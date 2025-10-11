Оперативники СБУ "відмінусували" 350 окупантів і техніку на $30 мільйонів. ВIДЕО
Бойовий підрозділ Головного управління "Д" СБУ ефективно викриває ворожу агентуру в тилу та успішно нищить техніку й живу силу противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за останні місяці спецпризначенці знищили низку пріоритетних цілей, зокрема ТОС "Сонцепьок" і РЛС "Зоопарк" загальною вартістю понад $30 млн. Ліквідовано також майже 350 окупантів.
Серед іншого - ліквідовано 4 танки, 17 бронемашин, 75 артилерійських систем, 205 ворожих складів і позицій, а також понад 300 одиниць автотехніки.
Відео оприлюднено в соцмережах.
Молодці "контора"!