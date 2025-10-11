Оперативники СБУ "отминусовали" 350 оккупантов и технику на $30 миллионов. ВИДЕО
Боевое подразделение Главного управления "Д" СБУ эффективно разоблачает вражескую агентуру в тылу и успешно уничтожает технику и живую силу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последние месяцы спецназовцы уничтожили ряд приоритетных целей, в частности ТОС "Сонцепек" и РЛС "Зоопарк" общей стоимостью более $30 млн. Ликвидировано также почти 350 оккупантов.
Среди прочего - ликвидировано 4 танка, 17 бронемашин, 75 артиллерийских систем, 205 вражеских складов и позиций, а также более 300 единиц автотехники.
Видео обнародовано в соцсетях.
Молодці "контора"!