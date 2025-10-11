РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6662 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 423 1

Оперативники СБУ "отминусовали" 350 оккупантов и технику на $30 миллионов. ВИДЕО

Боевое подразделение Главного управления "Д" СБУ эффективно разоблачает вражескую агентуру в тылу и успешно уничтожает технику и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последние месяцы спецназовцы уничтожили ряд приоритетных целей, в частности ТОС "Сонцепек" и РЛС "Зоопарк" общей стоимостью более $30 млн. Ликвидировано также почти 350 оккупантов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Среди прочего - ликвидировано 4 танка, 17 бронемашин, 75 артиллерийских систем, 205 вражеских складов и позиций, а также более 300 единиц автотехники.

Видео обнародовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант в белье пытался спастись в трубе: дрон "Азова" отправил его в "последний путь". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20866) СБУ (20508) уничтожение (8122) техника (1839) дроны (5056)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Така лисичка гарненька.
Молодці "контора"!
показать весь комментарий
11.10.2025 12:58 Ответить
 
 