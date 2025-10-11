РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7424 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 381 11

Оккупант в белье пытался спастись в трубе: дрон "Азова" отправил его в "последний путь". ВИДЕО

Украинские операторы дронов полка "Азов" уничтожили оккупанта на Торецком направлении в Донецкой области. На видео - российский военный в нижнем белье прячется от украинского FPV- дрона в сточной трубе.

Такая маскировка оказалась напрасной - оккупант был ликвидирован. На последних кадрах видно, как после удара военный РФ плывет в буквальном смысле в "последний путь", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также смотрите: Спецоперация СБУ: дроны со 105 кг взрывчатки разносят в щепки ангары и оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20866) уничтожение (8122) Донецкая область (10962) Азов (841) Торецк (545) дроны (5056) Бахмутский район (638)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Діло труба
показать весь комментарий
11.10.2025 12:06 Ответить
+4
Нарешті мальчік в трусіках знайшовся.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:23 Ответить
+3
А він прикидався лайном? Хоча, навіщо лайну прикидатися лайном.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діло труба
показать весь комментарий
11.10.2025 12:06 Ответить
як патетично. здох в трубі.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:09 Ответить
А він прикидався лайном? Хоча, навіщо лайну прикидатися лайном.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:12 Ответить
Козломордий сидів у трубі, як чорт - повернули його до дому у пекло.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:23 Ответить
В останню путь, в останню путь
чорти вже зачекались
а міг би здохнуть, просто жуть,
з сусідом набухавшись.
Земля бетоном, ублюдок.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:23 Ответить
Нарешті мальчік в трусіках знайшовся.
показать весь комментарий
11.10.2025 12:23 Ответить
Банька, виявилася гарячою для окупанта ************!
показать весь комментарий
11.10.2025 12:27 Ответить
Мальшіка в трусіках убілі фошисти
показать весь комментарий
11.10.2025 12:36 Ответить
Здається, йому труба та гайки
показать весь комментарий
11.10.2025 12:53 Ответить
Если человек без формы, то это убийство. С чего оператор решил что это именно российский военный?
показать весь комментарий
11.10.2025 13:18 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2025 13:36 Ответить
 
 