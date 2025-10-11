Оккупант в белье пытался спастись в трубе: дрон "Азова" отправил его в "последний путь". ВИДЕО
Украинские операторы дронов полка "Азов" уничтожили оккупанта на Торецком направлении в Донецкой области. На видео - российский военный в нижнем белье прячется от украинского FPV- дрона в сточной трубе.
Такая маскировка оказалась напрасной - оккупант был ликвидирован. На последних кадрах видно, как после удара военный РФ плывет в буквальном смысле в "последний путь", сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+10 Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий11.10.2025 12:06 Ответить Ссылка
+4 Muni
показать весь комментарий11.10.2025 12:23 Ответить Ссылка
+3 Погрібний Олександр
показать весь комментарий11.10.2025 12:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чорти вже зачекались
а міг би здохнуть, просто жуть,
з сусідом набухавшись.
Земля бетоном, ублюдок.