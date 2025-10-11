Оккупант в белье пытался спастись в трубе: дрон "Азова" отправил его в "последний путь". ВИДЕО

Украинские операторы дронов полка "Азов" уничтожили оккупанта на Торецком направлении в Донецкой области. На видео - российский военный в нижнем белье прячется от украинского FPV- дрона в сточной трубе.

Такая маскировка оказалась напрасной - оккупант был ликвидирован. На последних кадрах видно, как после удара военный РФ плывет в буквальном смысле в "последний путь", сообщает Цензор.НЕТ.

