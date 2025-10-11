Окупант у білизні намагався врятуватись у трубі: дрон "Азову" відправив його в "останню путь". ВIДЕО

Українські оператори дронів полку "Азов" знищили окупанта на Торецькому напрямку в Донецькій області. На відео - російський військовий у спідній білизні ховається від українського FPV- дрона у стічній трубі.

Таке маскування виявилося марним - окупанта було ліквідовано. На останніх кадрах видно, як після удару військовий РФ пливе в буквальному сенсі в "останню путь", повідомляє Цензор.НЕТ.

