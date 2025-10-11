УКР
2 989 12

Окупант у білизні намагався врятуватись у трубі: дрон "Азову" відправив його в "останню путь". ВIДЕО

Українські оператори дронів полку "Азов" знищили окупанта на Торецькому напрямку в Донецькій області. На відео - російський військовий у спідній білизні ховається від українського FPV- дрона у стічній трубі.

Таке маскування виявилося марним - окупанта було ліквідовано. На останніх кадрах видно, як після удару військовий РФ пливе в буквальному сенсі в "останню путь", повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (19024) знищення (8442) Донецька область (9789) Азов (825) Торецьк (554) дрони (5992) Бахмутський район (644)
Топ коментарі
+12
Діло труба
11.10.2025 12:06 Відповісти
+7
А він прикидався лайном? Хоча, навіщо лайну прикидатися лайном.
11.10.2025 12:12 Відповісти
+6
Нарешті мальчік в трусіках знайшовся.
11.10.2025 12:23 Відповісти
Діло труба
11.10.2025 12:06 Відповісти
як патетично. здох в трубі.
11.10.2025 12:09 Відповісти
А він прикидався лайном? Хоча, навіщо лайну прикидатися лайном.
11.10.2025 12:12 Відповісти
Козломордий сидів у трубі, як чорт - повернули його до дому у пекло.
11.10.2025 12:23 Відповісти
В останню путь, в останню путь
чорти вже зачекались
а міг би здохнуть, просто жуть,
з сусідом набухавшись.
Земля бетоном, ублюдок.
11.10.2025 12:23 Відповісти
Нарешті мальчік в трусіках знайшовся.
11.10.2025 12:23 Відповісти
Банька, виявилася гарячою для окупанта ************!
11.10.2025 12:27 Відповісти
Мальшіка в трусіках убілі фошисти
11.10.2025 12:36 Відповісти
Здається, йому труба та гайки
11.10.2025 12:53 Відповісти
с того- что других там нет, или тьі думаешь, что єто турист решил ополоснуться под мостом?
11.10.2025 13:48 Відповісти
11.10.2025 13:36 Відповісти
 
 