Окупант у білизні намагався врятуватись у трубі: дрон "Азову" відправив його в "останню путь". ВIДЕО
Українські оператори дронів полку "Азов" знищили окупанта на Торецькому напрямку в Донецькій області. На відео - російський військовий у спідній білизні ховається від українського FPV- дрона у стічній трубі.
Таке маскування виявилося марним - окупанта було ліквідовано. На останніх кадрах видно, як після удару військовий РФ пливе в буквальному сенсі в "останню путь", повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Валентин Коваль #612867
показати весь коментар11.10.2025 12:06 Відповісти Посилання
+7 Погрібний Олександр
показати весь коментар11.10.2025 12:12 Відповісти Посилання
+6 Muni
показати весь коментар11.10.2025 12:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чорти вже зачекались
а міг би здохнуть, просто жуть,
з сусідом набухавшись.
Земля бетоном, ублюдок.