Спецоперація СБУ: дрони з 105 кг вибухівки розносять на друзки ангари й окупантів. ВIДЕО

Оператори Центру спеціальних операцій "А" СБУ завдали точних ударів дронами-камікадзе "FP-2" по позиціях ворога на тимчасово окупованій Донеччині.

На опублікованому відео видно, як безпілотники з бойовою частиною в 105 кілограмів розносять на друзки ангари з технікою та будівлю з особовим складом противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тю... Так це ж вже було! Вчора.
11.10.2025 10:57 Відповісти
Шана, ПОВАГА, ВДЯЧНІСТЬ !!!!
11.10.2025 10:57 Відповісти
Это уже серьёзно. 105 кг взрывчатки-почти небольшая авиабомба. Вопрос только в количестве и дальности полёта. Хочется надеяться, И то и другое будет увеличиваться. Зрелище конечно приятное. Респект ВСУ. И всем кто на фронте. И тем кто делает такие няшки В тылу
11.10.2025 11:02 Відповісти
Це як фаб-100
11.10.2025 11:31 Відповісти
-Це ж було вже
11.10.2025 11:21 Відповісти
нових відосіків ще не замастирили?
11.10.2025 11:35 Відповісти
Москва - це місто молодості Вовчіка Зеленського, саме там на конкурсі капітанів він сказав знамениту фразу, що він скромний еврейській хлопчик з Кривого Рогу та не міг уявити такого величезного щастя виступати в самій Москві! Москва-табу.
11.10.2025 12:08 Відповісти
 
 