Спецоперація СБУ: дрони з 105 кг вибухівки розносять на друзки ангари й окупантів. ВIДЕО
Оператори Центру спеціальних операцій "А" СБУ завдали точних ударів дронами-камікадзе "FP-2" по позиціях ворога на тимчасово окупованій Донеччині.
На опублікованому відео видно, як безпілотники з бойовою частиною в 105 кілограмів розносять на друзки ангари з технікою та будівлю з особовим складом противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар11.10.2025 10:57 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Мирон Боднар
показати весь коментар11.10.2025 10:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
фома фоммич #577697
показати весь коментар11.10.2025 11:02 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Евгений Агро
показати весь коментар11.10.2025 11:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Moshe_Dayan
показати весь коментар11.10.2025 11:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ігор Петрович
показати весь коментар11.10.2025 11:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар11.10.2025 12:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль