Спецоперація СБУ: дрони з 105 кг вибухівки розносять на друзки ангари й окупантів. ВIДЕО

Оператори Центру спеціальних операцій "А" СБУ завдали точних ударів дронами-камікадзе "FP-2" по позиціях ворога на тимчасово окупованій Донеччині.

На опублікованому відео видно, як безпілотники з бойовою частиною в 105 кілограмів розносять на друзки ангари з технікою та будівлю з особовим складом противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині. ВIДЕО