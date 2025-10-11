Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" разом із побратимами з суміжних частин 9 жовтня відбили чергову атаку росіян у напрямку Костянтинівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий невдалий наступ ворога під прикриттям дощу було зупинено завдяки влучній роботі українських FPV-дронів. Знищено щонайменше три десятки окупантів, 4 танки, 4 БМП-3, МТ-ЛБ та 10 бойових машин противника.
Відео бійці опублікували в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар11.10.2025 10:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар11.10.2025 10:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль