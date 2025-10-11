Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" разом із побратимами з суміжних частин 9 жовтня відбили чергову атаку росіян у напрямку Костянтинівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий невдалий наступ ворога під прикриттям дощу було зупинено завдяки влучній роботі українських FPV-дронів. Знищено щонайменше три десятки окупантів, 4 танки, 4 БМП-3, МТ-ЛБ та 10 бойових машин противника.

Відео бійці опублікували в соцмережах.

