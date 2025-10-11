УКР
Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" разом із побратимами з суміжних частин 9 жовтня відбили чергову атаку росіян у напрямку Костянтинівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий невдалий наступ ворога під прикриттям дощу було зупинено завдяки влучній роботі українських FPV-дронів. Знищено щонайменше три десятки окупантів, 4 танки, 4 БМП-3, МТ-ЛБ та 10 бойових машин противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео бійці опублікували в соцмережах.

Відео бійці опублікували в соцмережах.

армія рф (19024) Держприкордонслужба ДПСУ (6486) знищення (8442) Донецька область (9789) дрони (5992) Краматорський район (769) Костянтинівка (475)
🚁 У росії мінус гелікоптер Ка-52 - в z-пабліках вже оплакують корито з екіпажем
показати весь коментар
11.10.2025 10:03 Відповісти
" Ехал ₚузкий воевать, а его убили. Плачет, воет его мать - что творится в мире? Непонятно ведь за что?! По какой причине?! Ведь он ехал убивать. А его убили!"
показати весь коментар
11.10.2025 10:16 Відповісти
 
 