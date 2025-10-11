Пограничники подразделения "Феникс" отразили штурм РФ в Донецкой области. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Феникс" вместе с собратьями из смежных частей 9 октября отбили очередную атаку россиян в направлении Константиновки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное неудачное наступление врага под прикрытием дождя было остановлено благодаря точной работе украинских FPV-дронов. Уничтожено по меньшей мере три десятка оккупантов, 4 танка, 4 БМП-3, МТ-ЛБ и 10 боевых машин противника.
Видео бойцы опубликовали в соцсетях.
