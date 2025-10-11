РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7190 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
530 2

Пограничники подразделения "Феникс" отразили штурм РФ в Донецкой области. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" вместе с собратьями из смежных частей 9 октября отбили очередную атаку россиян в направлении Константиновки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, очередное неудачное наступление врага под прикрытием дождя было остановлено благодаря точной работе украинских FPV-дронов. Уничтожено по меньшей мере три десятка оккупантов, 4 танка, 4 БМП-3, МТ-ЛБ и 10 боевых машин противника.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Видео бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20866) Госпогранслужба (6911) уничтожение (8122) Донецкая область (10962) дроны (5056) Краматорский район (760) Константиновка (1940)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🚁 У росії мінус гелікоптер Ка-52 - в z-пабліках вже оплакують корито з екіпажем
показать весь комментарий
11.10.2025 10:03 Ответить
" Ехал ₚузкий воевать, а его убили. Плачет, воет его мать - что творится в мире? Непонятно ведь за что?! По какой причине?! Ведь он ехал убивать. А его убили!"
показать весь комментарий
11.10.2025 10:16 Ответить
 
 