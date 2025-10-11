РУС
Спецоперация СБУ: дроны с 105 кг взрывчатки разнесут в щепки ангары и оккупантов. ВИДЕО

Операторы Центра специальных операций "А" СБУ нанесли точные удары дронами-камикадзе "FP-2" по позициям врага на временно оккупированной Донетчине.

На опубликованном видео видно, как беспилотники с боевой частью в 105 килограммов разносят в щепки ангары с техникой и здание с личным составом противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Тю... Так це ж вже було! Вчора.
11.10.2025 10:57 Ответить
Шана, ПОВАГА, ВДЯЧНІСТЬ !!!!
11.10.2025 10:57 Ответить
Это уже серьёзно. 105 кг взрывчатки-почти небольшая авиабомба. Вопрос только в количестве и дальности полёта. Хочется надеяться, И то и другое будет увеличиваться. Зрелище конечно приятное. Респект ВСУ. И всем кто на фронте. И тем кто делает такие няшки В тылу
11.10.2025 11:02 Ответить
Це як фаб-100
11.10.2025 11:31 Ответить
-Це ж було вже
11.10.2025 11:21 Ответить
нових відосіків ще не замастирили?
11.10.2025 11:35 Ответить
Москва - це місто молодості Вовчіка Зеленського, саме там на конкурсі капітанів він сказав знамениту фразу, що він скромний еврейській хлопчик з Кривого Рогу та не міг уявити такого величезного щастя виступати в самій Москві! Москва-табу.
11.10.2025 12:08 Ответить
 
 