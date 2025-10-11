Спецоперация СБУ: дроны с 105 кг взрывчатки разнесут в щепки ангары и оккупантов. ВИДЕО
Операторы Центра специальных операций "А" СБУ нанесли точные удары дронами-камикадзе "FP-2" по позициям врага на временно оккупированной Донетчине.
На опубликованном видео видно, как беспилотники с боевой частью в 105 килограммов разносят в щепки ангары с техникой и здание с личным составом противника, сообщает Цензор.НЕТ.
