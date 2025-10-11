РУС
2 071 12

Один выстрел - минус дрон: боец Техник спас побратимов от удара. ВИДЕО

В Запорожской области во время одного из штурмов боец 1-го штурмового батальона 210-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Техник сбил вражеский FPV-дрон, летевший в направлении его побратимов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский военный точным выстрелом поразил дрон в воздухе, после чего тот взорвался. Беспилотник должен был нанести удар по позициям Сил обороны, однако украинские бойцы его вовремя "приземлили".

Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Смотрите также: Оперативники СБУ "отминусовали" 350 оккупантов и технику на $30 миллионов. ВИДЕО

армия РФ (20866) уничтожение (8122) Запорожская область (3637) ВСУ (6978) дроны (5056)
+16
З першого пострілу - феноменально! Щоб я так у штани ногами попадав!
11.10.2025 13:22 Ответить
+9
кошти на коліматорні приціли та камери CoPro йдуть на закупівлю яєць по 17 і на фінансування земарафону! Не на часі....
11.10.2025 13:46 Ответить
+7
👍
11.10.2025 13:19 Ответить
👍
11.10.2025 13:19 Ответить
+ +
11.10.2025 13:20 Ответить
11.10.2025 13:22 Ответить
Стрелок отменный, однозначно.
11.10.2025 13:32 Ответить
Козак!
11.10.2025 13:39 Ответить
Benelli M4 AI Drone Guards

11.10.2025 13:41 Ответить
Да уж. Правда на видео тюнингованный АК-74.
11.10.2025 13:47 Ответить
Сайга або Вепр 12. Вони розроблені на базі АК 74. Вепр точніше.
11.10.2025 14:18 Ответить
Як думаєте, коліматорний приціл та камеру CoPro йому ЗСУ видало? Все куплено за свої гроші або дістали через волонтерів. А без відео шансів довести збиття ФПВіхи практично немає, навіть коли є його уламики...
Отака ху...ня, малята.
11.10.2025 13:42 Ответить
камеру GoPro
11.10.2025 13:43 Ответить
11.10.2025 13:46 Ответить
Дуже багато випадків коли військові вкладуються на 3-4 тис. дол. Своїх грошей. І йдуть та захищають ось цих під...ів - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
11.10.2025 14:22 Ответить
 
 