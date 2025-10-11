Один выстрел - минус дрон: боец Техник спас побратимов от удара. ВИДЕО
В Запорожской области во время одного из штурмов боец 1-го штурмового батальона 210-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Техник сбил вражеский FPV-дрон, летевший в направлении его побратимов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский военный точным выстрелом поразил дрон в воздухе, после чего тот взорвался. Беспилотник должен был нанести удар по позициям Сил обороны, однако украинские бойцы его вовремя "приземлили".
Видео боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
