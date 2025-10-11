Отчет операторов дронов "РЕЙД": за месяц уничтожено 55 противников и 250 укрытий. ВИДЕО

Подразделение 413-го отдельного полка "РЕЙД" Сил беспилотных систем проводит системное выявление, идентификацию и поражение ударных и разведывательных БпЛА противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сентябре украинские дронари поразили 5 БпЛА, уничтожили 14 точек вылета дронов, 10 артсистем, 5 бронемашин, 2 РСЗО, а также ряд ЗРК и ЗУ; кроме того, поражено 55 человек личного состава и 250 укрытий.

Перехват и уничтожение вражеских БпЛА снижает способность противника к воздушной разведке и корректировке артиллерии. Это ограничивает возможности нанесения ударов по тылам и позициям украинских сил и повышает безопасность наших подразделений.

