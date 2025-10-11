РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7489 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
234 1

Отчет операторов дронов "РЕЙД": за месяц уничтожено 55 противников и 250 укрытий. ВИДЕО

Подразделение 413-го отдельного полка "РЕЙД" Сил беспилотных систем проводит системное выявление, идентификацию и поражение ударных и разведывательных БпЛА противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сентябре украинские дронари поразили 5 БпЛА, уничтожили 14 точек вылета дронов, 10 артсистем, 5 бронемашин, 2 РСЗО, а также ряд ЗРК и ЗУ; кроме того, поражено 55 человек личного состава и 250 укрытий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перехват и уничтожение вражеских БпЛА снижает способность противника к воздушной разведке и корректировке артиллерии. Это ограничивает возможности нанесения ударов по тылам и позициям украинских сил и повышает безопасность наших подразделений.

Смотрите также: Разлетелись в разные стороны: 13 оккупантов на мотоциклах ликвидированы на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20866) уничтожение (8122) техника (1839) дроны (5056) Силы беспилотных систем (239)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Героям Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
11.10.2025 17:22 Ответить
 
 