Отчет операторов дронов "РЕЙД": за месяц уничтожено 55 противников и 250 укрытий. ВИДЕО
Подразделение 413-го отдельного полка "РЕЙД" Сил беспилотных систем проводит системное выявление, идентификацию и поражение ударных и разведывательных БпЛА противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сентябре украинские дронари поразили 5 БпЛА, уничтожили 14 точек вылета дронов, 10 артсистем, 5 бронемашин, 2 РСЗО, а также ряд ЗРК и ЗУ; кроме того, поражено 55 человек личного состава и 250 укрытий.
Перехват и уничтожение вражеских БпЛА снижает способность противника к воздушной разведке и корректировке артиллерии. Это ограничивает возможности нанесения ударов по тылам и позициям украинских сил и повышает безопасность наших подразделений.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий11.10.2025 17:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль