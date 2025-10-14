13 сбросов по оккупантам: бойцы "Форпоста" поразили врага, который прятался в лесополосе. ВИДЕО

Пограничники Краматорского отряда бригады "Форпост" уничтожили оккупантов на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, защитники обнаружили врага, который пытался незаметно продвинуться по лесополосам к Силам обороны и осуществили 13 точных сбросов по их точкам дислокации. В результате боевой работы оккупанты были ликвидированы.

Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.

