13 сбросов по оккупантам: бойцы "Форпоста" поразили врага, который прятался в лесополосе. ВИДЕО
Пограничники Краматорского отряда бригады "Форпост" уничтожили оккупантов на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, защитники обнаружили врага, который пытался незаметно продвинуться по лесополосам к Силам обороны и осуществили 13 точных сбросов по их точкам дислокации. В результате боевой работы оккупанты были ликвидированы.
Видео бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль