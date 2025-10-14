Дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях. ВИДЕО

Операторы дронов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы показали кадры эффектного уничтожения оккупантов.

На одном из фрагментов видно, как один из военных РФ на костылях пытается добраться до позиций ВСУ, его догоняет дрон, а после сброса - военный РФ ложится на траву и поджигает сигарету. После второго сброса с FPV - оккупант был ликвидирован.

