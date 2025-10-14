РУС
Дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях. ВИДЕО

Операторы дронов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы показали кадры эффектного уничтожения оккупантов.

На одном из фрагментов видно, как один из военных РФ на костылях пытается добраться до позиций ВСУ, его догоняет дрон, а после сброса - военный РФ ложится на траву и поджигает сигарету. После второго сброса с FPV - оккупант был ликвидирован.

дуже гарно.. дуже
14.10.2025 19:03 Ответить
Рубіж! 🫡🇺🇦
14.10.2025 19:10 Ответить
До кобздона свинособачі виродки,до кобздона..
14.10.2025 19:23 Ответить
А милиці то він для маскування використовував? Типу убогий.
14.10.2025 20:26 Ответить
 
 