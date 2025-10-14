Дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях. ВИДЕО
Операторы дронов 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады НГУ "Рубеж" продолжают уничтожать врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы показали кадры эффектного уничтожения оккупантов.
На одном из фрагментов видно, как один из военных РФ на костылях пытается добраться до позиций ВСУ, его догоняет дрон, а после сброса - военный РФ ложится на траву и поджигает сигарету. После второго сброса с FPV - оккупант был ликвидирован.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ирина Александра
показать весь комментарий14.10.2025 19:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергій Удовенко
показать весь комментарий14.10.2025 19:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий14.10.2025 19:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
вован_непутЕн
показать весь комментарий14.10.2025 20:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль