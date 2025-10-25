Четверо оккупантов навсегда "спрятались" в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ "Рубеж". ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона бригады Национальной гвардии "Рубеж" продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили четырех оккупантов, когда те пытались спрятаться в противотанковом рву.

На кадрах боевой работы, обнародованных украинскими бойцами, видно разбросанные и обгоревшие тела захватчиков после ударов украинских беспилотников.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях.

Смотрите также: Украинские дроны ликвидировали двух российских штурмовиков. ВИДЕО