Четверо оккупантов навсегда "спрятались" в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ "Рубеж". ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона бригады Национальной гвардии "Рубеж" продолжают уничтожать врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили четырех оккупантов, когда те пытались спрятаться в противотанковом рву.
На кадрах боевой работы, обнародованных украинскими бойцами, видно разбросанные и обгоревшие тела захватчиков после ударов украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях.
Монтажеру теж мій респект-так підібрати звукову і відео це треба мати талант.
Ну що ж варто зняти капелюха і перед тим хто їхній командир-це треба теж уміти-змонтувати таку командну роботу.