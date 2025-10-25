РУС
1 527 6

Четверо оккупантов навсегда "спрятались" в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ "Рубеж". ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона бригады Национальной гвардии "Рубеж" продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили четырех оккупантов, когда те пытались спрятаться в противотанковом рву.

На кадрах боевой работы, обнародованных украинскими бойцами, видно разбросанные и обгоревшие тела захватчиков после ударов украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что дрон бригады "Рубеж" дал "подкурить" оккупанту на костылях.

Смотрите также: Украинские дроны ликвидировали двух российских штурмовиков. ВИДЕО

це наш ров, чи підарський?
25.10.2025 10:32 Ответить
А землі, їй байдуже, апатити чи ******!!
25.10.2025 11:13 Ответить
З дідом Панасом, це клас! Хлопці із НГУ "Рубіж" мають добре почуття гумору. Респект!
25.10.2025 10:33 Ответить
Виконавці-оператори дронів і помічні сили-просто красунчики.
Монтажеру теж мій респект-так підібрати звукову і відео це треба мати талант.
Ну що ж варто зняти капелюха і перед тим хто їхній командир-це треба теж уміти-змонтувати таку командну роботу.
25.10.2025 10:34 Ответить
Не заздріть, приходьте на рекрутинговий цент підрозділу, і у вас все вийде!! Головне, щоб не були скаліченим, отим московським лайном!!
25.10.2025 11:16 Ответить
адин серый другой белый спрятались в канавке
25.10.2025 11:54 Ответить
 
 