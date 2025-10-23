Прикордонники ліквідували 50 росіян, знищили пункт управління БпЛА, автівки, вантажівки, мотоцикли та гармату. ВIДЕО
Бійці Прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" ліквідували понад 50 окупантів на Покровському напрямку.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.
Також, як пишуть у Держприкордонслужбі, наші захисники знищили ворожий пункт управління БпЛА, 3 автівки, 2 вантажівки, 2 мотоцикли та гармату росіян.
