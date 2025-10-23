Пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БПЛА, автомобили, грузовики, мотоциклы и пушку. ВИДЕО

Бойцы Пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" ликвидировали более 50 оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Также, как пишут в Госпогранслужбе, наши защитники уничтожили вражеский пункт управления БПЛА, 3 машины, 2 грузовика, 2 мотоцикла и пушку россиян.

