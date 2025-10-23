РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10035 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на Покровском направлении
784 1

Пограничники ликвидировали 50 россиян, уничтожили пункт управления БПЛА, автомобили, грузовики, мотоциклы и пушку. ВИДЕО

Бойцы Пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" ликвидировали более 50 оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Также, как пишут в Госпогранслужбе, наши защитники уничтожили вражеский пункт управления БПЛА, 3 машины, 2 грузовика, 2 мотоцикла и пушку россиян.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Херсон: произошел пожар в 2 зданиях, также стало известно о погибшей. ВИДЕО

Автор: 

авто (4264) армия РФ (21008) Госпогранслужба (6945) ликвидация (4122) уничтожение (8236) мотоцикл (107)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикордонники ліквідували 50 росіян. Це мали би стати трендом.
показать весь комментарий
23.10.2025 14:19 Ответить
 
 