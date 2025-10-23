Оккупанты атаковали Херсон: произошел пожар в 2 зданиях, также стало известно о погибшей. ВИДЕО
Ночью российская армия снова атаковала Херсон. Под вражеским огнем оказался Центральный район города.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
В результате обстрела вспыхнул пожар в нежилом помещении, огонь перекинулся на расположенный рядом жилой дом. Спасатели ликвидировали возгорание. Однако здания фактически выгорели. К счастью, никто из людей не пострадал.
Позже Прокудин сообщил, что российская армия убила еще одну жительницу Херсона. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получила женщина. Ее личность сейчас устанавливают.
