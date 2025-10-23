Россияне били по Херсонщине: 41 населенный пункт - под ударом, ранены 13 человек

Российские войска продолжают целенаправленно терроризировать мирное население Херсонщины.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

За минувшие сутки под вражескими атаками находились более 40 населенных пунктов области - в частности, Антоновка, Камышаны, Инженерное, Надднепрянское, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Томина Балка, Александровка, Широкая Балка, Зоровка, Новодмитровка, Миролюбовка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Берислав, Урожайное, Борозенское, Золотая Балка, Нововоронцовка, Новоалександровка, Кучерское, Новая Кубань, Высокое, Новорайск, Высокополье, Бургунка, Дудчаны, Львово, Милово, Михайловка, Новокаиры, Отрадокаменка, Осокоровка, Тягинка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Последствия вражеских атак

Российские войска нанесли дроновые, авиационные и артиллерийские удары по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Повреждены 4 многоэтажки, 16 частных домов, админздание, сотовая вышка, магазин, частные авто и сельхозтехника.

В результате российской агрессии 13 мирных жителей получили ранения.

Смотрите: Оккупанты ударили по Корабельному району Херсона: семеро раненых. ВИДЕО