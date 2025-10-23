Росіяни били по Херсонщині: 41 населений пункт під ударом, поранено 13 людей
Російські війська продовжують цілеспрямовано тероризувати мирне населення Херсонщини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Минулої доби під ворожими атаками перебували понад 40 населених пунктів області — зокрема Антонівка, Комишани, Інженерне, Наддніпрянське, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Томина Балка, Олександрівка, Широка Балка, Зорівка, Новодмитрівка, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Урожайне, Борозенське, Золота Балка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Кучерське, Нова Кубань, Високе, Новорайськ, Високопілля, Бургунка, Дудчани, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Осокорівка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
Наслідки ворожих атак
Російські війська завдали дронових, авіаційних і артилерійських ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 16 приватних будинків, адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, приватні авто та сільгосптехніку.
Унаслідок російської агресії 13 мирних жителів дістали поранення.
