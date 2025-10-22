УКР
Окупанти вдарили по Корабельному району Херсона: семеро поранених. ВIДЕО

Сьогодні, 22 жовтня, російські війська продовжили цілеспрямовано тероризувати мирне населення Херсона, зокрема атакували Корабельний район міста, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вдень військові РФ вкрили вогнем Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, комунікації.

Крім того, поранення дістали семеро людей. Усім медики надали необхідну допомогу.

