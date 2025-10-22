Оккупанты нанесли удар по Корабельному району Херсона: семеро раненых. ВИДЕО
Сегодня, 22 октября, российские войска продолжили целенаправленно терроризировать мирное население Херсона, - в частности, атаковали Корабельный район города, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, днем военные РФ покрыли огнем Корабельный район Херсона. В результате обстрелов повреждены многоквартирные дома, магазин, коммуникации.
Кроме того, ранения получили семь человек. Всем медики оказали необходимую помощь.
