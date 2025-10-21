РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9596 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников Атака дронов на авто
163 0

Россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили на Харьковщине и в Херсоне - трое раненых

Россияне ударили FPV-дронами по гражданским автомобилям в Харьковской области и в Херсоне

В течение 21 октября российские войска атаковали FPV-дронами гражданские автомобили на Харьковщине и в Херсоне. Пострадали три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию ГВА.

Харьковская область

"Несколько часов назад российские оккупанты ударили FPV-дроном по гражданской машине, которая двигалась по дороге Дергачи - Казачья Лопань в направлении села Лобановка", - написал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По предварительной информации, вследствие атаки пострадали двое местных жителей - мужчина и женщина пожилого возраста, находившиеся в автомобиле.

Также смотрите: Враг бил по Харькову и трем населенным пунктам Харьковщины: 9 пострадавших, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Херсон

больницу обратилась 63-летняя пострадавшая, которая получила травмы во время обстрела в Корабельном районе около 12.00", - говорится в сообщении Херсонской ГВА.

Во время атаки женщина находилась в автомобиле. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ранили семь человек на Херсонщине. Повреждены дома, учебное заведение и кафе. ФОТО

Автор: 

авто (4263) Херсон (3121) fvp-дрон (217) Харьковская область (1750) Херсонская область (5318) Харьковский район (603) Херсонский район (644) Лобановка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 