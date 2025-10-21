Россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили на Харьковщине и в Херсоне - трое раненых

В течение 21 октября российские войска атаковали FPV-дронами гражданские автомобили на Харьковщине и в Херсоне. Пострадали три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию ГВА.

Харьковская область

"Несколько часов назад российские оккупанты ударили FPV-дроном по гражданской машине, которая двигалась по дороге Дергачи - Казачья Лопань в направлении села Лобановка", - написал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По предварительной информации, вследствие атаки пострадали двое местных жителей - мужчина и женщина пожилого возраста, находившиеся в автомобиле.

Также смотрите: Враг бил по Харькову и трем населенным пунктам Харьковщины: 9 пострадавших, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Херсон

"В больницу обратилась 63-летняя пострадавшая, которая получила травмы во время обстрела в Корабельном районе около 12.00", - говорится в сообщении Херсонской ГВА.

Во время атаки женщина находилась в автомобиле. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы и контузия.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ранили семь человек на Херсонщине. Повреждены дома, учебное заведение и кафе. ФОТО