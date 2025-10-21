Враг обстрелял Харьков и три населенных пункта Харьковщины: 9 пострадавших, повреждены дома. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 20 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 3 населенных пункта Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавшие от российских атак
По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 9 человек.
В г. Харьков острой реакции на стресс подверглись 63-летний и 48-летний мужчины и женщины 45, 47, 50, 61, 67, 76 лет; в с. Подолы Куриловской громады получил ранения 65-летний мужчина.
Удары по Харькову
Как информирует Синегубов, враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова и КАБами - Индустриальный и Немышлянский районы города.
Чем оккупанты били по области?
Как отметили в ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️9 КАБ;
▪️2 БпЛА (тип устанавливается).
Последствия атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в г. Харьков повреждены 14 частных домов.
Что предшествовало?
Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что Харьков атаковали вражеские КАБы, в городе начался пожар, есть пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль