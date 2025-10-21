Враг обстрелял Харьков и три населенных пункта Харьковщины: 9 пострадавших, повреждены дома. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 20 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 3 населенных пункта Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшие от российских атак

По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 9 человек.

В г. Харьков острой реакции на стресс подверглись 63-летний и 48-летний мужчины и женщины 45, 47, 50, 61, 67, 76 лет; в с. Подолы Куриловской громады получил ранения 65-летний мужчина.

Удары по Харькову

Как информирует Синегубов, враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова и КАБами - Индустриальный и Немышлянский районы города.

Также читайте: Рашисты обстреляли Харьков и 5 населенных пунктов Харьковщины: погиб человек, 14 пострадавших. Есть многочисленные повреждения. ФОТО

Чем оккупанты били по области?

Как отметили в ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️9 КАБ;

▪️2 БпЛА (тип устанавливается).

Последствия атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в г. Харьков повреждены 14 частных домов.







Читайте: Цахкна об авиаударе РФ по больнице в Харькове: "Россия опускается до нового уровня варварства"

Что предшествовало?

Накануне Цензор.НЕТ сообщал, что Харьков атаковали вражеские КАБы, в городе начался пожар, есть пострадавшие.

Больше читайте в нашем Telegram-канале