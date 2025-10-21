Ворог гатив по Харкову та трьох населених пунктах Харківщини: 9 постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 20 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківської області.

інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі від російських атак

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 9 людей.

У м. Харків гострої реакції на стрес зазнали 63-річний і 48-річний чоловіки та жінки 45, 47, 50, 61, 67, 76 років; у с. Подоли Курилівської громади зазнав поранень 65-річний чоловік.

Удари по Харкову

Як інформує Синєгубов, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і КАБами - Індустріальний та Немишлянський райони міста.

Чим окупанти били по області?

Як зазначили в ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️9 КАБ;

▪️2 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у м. Харків пошкоджено 14 приватних будинків.







Що передувало?

Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що Харків атакували ворожі КАБи, у місті здійнялася пожежа, є постраждалі.

