Ворог гатив по Харкову та трьох населених пунктах Харківщини: 9 постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби, 20 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі від російських атак
За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 9 людей.
У м. Харків гострої реакції на стрес зазнали 63-річний і 48-річний чоловіки та жінки 45, 47, 50, 61, 67, 76 років; у с. Подоли Курилівської громади зазнав поранень 65-річний чоловік.
Удари по Харкову
Як інформує Синєгубов, ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і КАБами - Індустріальний та Немишлянський райони міста.
Чим окупанти били по області?
Як зазначили в ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️9 КАБ;
▪️2 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки атак
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у м. Харків пошкоджено 14 приватних будинків.
Що передувало?
Напередодні Цензор.НЕТ повідомляв, що Харків атакували ворожі КАБи, у місті здійнялася пожежа, є постраждалі.
