Цахкна про авіаудар РФ по лікарні в Харкові: "Росія опускається до нового рівня варварства"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив авіаудар Росії по лікарні у Салтівському районі Харкова, назвавши його "новим рівнем варварства".

За словами естонського міністра, удар по медичному закладу став "яскравим нагадуванням" про потребу надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони та військової допомоги.

"Бомбардуючи міську лікарню в Харкові керованою авіабомбою, Росія опускається до нового рівня варварства. Вона демонструє абсолютну зневагу до людського життя, завдаючи ударів по людях, які отримують життєво важливу медичну допомогу", - підкреслив Цахкна.

Глава МЗС Естонії також наголосив на необхідності "продовжувати чинити тиск, поки Росія не буде змушена сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, війська РФ завдали чергового удару по медичному закладу. Внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами пошкоджено одну з лікарень Харкова.

