Цахкна об авиаударе РФ по больнице в Харькове: "Россия опускается до нового уровня варварства"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил авиаудар России по больнице в Салтовском районе Харькова, назвав его "новым уровнем варварства".

Об этом Цахкна написал в сети Х.

По словам эстонского министра, удар по медицинскому учреждению стал "ярким напоминанием" о необходимости предоставления Украине большего количества средств противовоздушной обороны и военной помощи.

"Бомбардируя городскую больницу в Харькове управляемой авиабомбой, Россия опускается до нового уровня варварства. Она демонстрирует абсолютное пренебрежение к человеческой жизни, нанося удары по людям, которые получают жизненно важную медицинскую помощь", - подчеркнул Цахкна.

Глава МИД Эстонии также отметил необходимость "продолжать оказывать давление, пока Россия не будет вынуждена сесть за стол переговоров".

Напомним, войска РФ нанесли очередной удар по медицинскому учреждению. В результате обстрела управляемыми авиационными бомбами повреждена одна из больниц Харькова.

