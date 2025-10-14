Удар РФ по больнице в Харькове: разрушена крыша, выбиты окна и двери, повреждено медоборудование. ФОТОрепортаж
Накануне войска РФ нанесли очередной удар по медицинскому учреждению. В результате обстрела управляемыми авиационными бомбами повреждена одна из больниц Харькова.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, полностью разрушена крыша, выбиты окна и двери, повреждено медицинское оборудование.
"Более 100 пациентов эвакуированы в другие отделения и больницы, где медики проводят дополнительные обследования состояния их здоровья.
По предварительным данным, пострадали 57 пациентов, семеро из них получили вторичные осколочные ранения от стекла, у остальных - острая реакция на стресс. Медицинские работники не пострадали", - сообщил Ляшко.
Несмотря на разрушения, больница продолжает работу - разрушенное отделение временно перенесено в другие помещения.
Он напомнил, что за прошедшие сутки россия нанесла удары по Харькову и еще восьми населенным пунктам области. Всего пострадали 62 человека.
