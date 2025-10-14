РУС
Удар РФ по больнице в Харькове: разрушена крыша, выбиты окна и двери, повреждено медоборудование. ФОТОрепортаж

Накануне войска РФ нанесли очередной удар по медицинскому учреждению. В результате обстрела управляемыми авиационными бомбами повреждена одна из больниц Харькова.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, полностью разрушена крыша, выбиты окна и двери, повреждено медицинское оборудование.

больница в Харькове после обстрела
больница в Харькове после обстрела
больница в Харькове после обстрела
больница в Харькове после обстрела
больница в Харькове после обстрела

"Более 100 пациентов эвакуированы в другие отделения и больницы, где медики проводят дополнительные обследования состояния их здоровья.

По предварительным данным, пострадали 57 пациентов, семеро из них получили вторичные осколочные ранения от стекла, у остальных - острая реакция на стресс. Медицинские работники не пострадали", - сообщил Ляшко.

Также читайте: Последствия вражеских ударов по Харькову: зафиксировано попадание по территории больницы. ФОТОрепортаж

Несмотря на разрушения, больница продолжает работу - разрушенное отделение временно перенесено в другие помещения.

Он напомнил, что за прошедшие сутки россия нанесла удары по Харькову и еще восьми населенным пунктам области. Всего пострадали 62 человека.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

больница (1452) Харьков (7784) Ляшко Виктор (1370) Харьковская область (1715) Харьковский район (583)
Це іє "русский мир" воювати з мирним населенням ,з лікарнями ,школами ,житловими будинками ,це варварська орда в цинізмі і брехні цих виродків немає рівних ,що б ви виздихали разом з найкривавішим терористом путіном.
14.10.2025 10:57 Ответить
 
 