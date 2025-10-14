УКР
Удар РФ по лікарні у Харкові: зруйновано покрівлю, вибито вікна та двері, пошкоджено медобладнання. ФОТОрепортаж

Напередодні війська РФ завдали чергового удару по медичному закладу. Внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами пошкоджено одну з лікарень Харкова.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, повністю зруйновано покрівлю, вибито вікна та двері, пошкоджено медичне обладнання.

лікарня в Харкові після обстрілу
лікарня в Харкові після обстрілу
лікарня в Харкові після обстрілу
лікарня в Харкові після обстрілу
лікарня в Харкові після обстрілу

"Понад 100 пацієнтів евакуйовані до інших відділень і лікарень, де медики проводять додаткові обстеження стану їх здоров'я.

За попередніми даними, постраждало 57 пацієнтів, семеро з них отримали вторинні уламкові поранення від скла, у решти - гостра реакція на стрес. Медичні працівники не постраждали", - повідомив Ляшко.

Також читайте: Наслідки ворожих ударів по Харкову: зафіксоване влучання по території лікарні. ФОТОрепортаж

Попри руйнування, лікарня продовжує роботу - зруйноване відділення тимчасово перенесене до інших приміщень.

Він нагадав, що упродовж минулої доби росія завдала ударів по Харкову та ще вісьмох населених пунктах області. Загалом постраждали 62 людини.

Це іє "русский мир" воювати з мирним населенням ,з лікарнями ,школами ,житловими будинками ,це варварська орда в цинізмі і брехні цих виродків немає рівних ,що б ви виздихали разом з найкривавішим терористом путіном.
