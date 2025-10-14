Удар РФ по лікарні у Харкові: зруйновано покрівлю, вибито вікна та двері, пошкоджено медобладнання. ФОТОрепортаж
Напередодні війська РФ завдали чергового удару по медичному закладу. Внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами пошкоджено одну з лікарень Харкова.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, повністю зруйновано покрівлю, вибито вікна та двері, пошкоджено медичне обладнання.
"Понад 100 пацієнтів евакуйовані до інших відділень і лікарень, де медики проводять додаткові обстеження стану їх здоров'я.
За попередніми даними, постраждало 57 пацієнтів, семеро з них отримали вторинні уламкові поранення від скла, у решти - гостра реакція на стрес. Медичні працівники не постраждали", - повідомив Ляшко.
Попри руйнування, лікарня продовжує роботу - зруйноване відділення тимчасово перенесене до інших приміщень.
Він нагадав, що упродовж минулої доби росія завдала ударів по Харкову та ще вісьмох населених пунктах області. Загалом постраждали 62 людини.
