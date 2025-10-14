Наслідки ворожих ударів по Харкову: зафіксоване влучання по території лікарні. ФОТОрепортаж

Вночі 14 жовтня російські загарбники завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що усіх пацієнтів, які були у лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики.

