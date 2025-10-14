Шестеро поранених після удару по Харкову: пошкоджена лікарня, пацієнтів евакуювали

Шестеро людей отримали травми внаслідок нічного російського удару по Харкову керованими авіабомбами. Постраждали цивільні, пошкоджено лікарню, будівлі та десятки автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські бомби влучили по Салтівському району міста. Четверо людей дістали поранення уламками скла, ще двоє - зазнали гострої стресової реакції.

Читайте: Російський дрон влучив у магазин у Семенівці на Чернігівщині: загинула людина. ФОТО

Пошкоджено вікна в медичному закладі, де на момент удару перебували пацієнти. Усі 57 людей перевезли до іншої лікарні. Їх оглянули медики, щоб виключити додаткові травми.

Крім того, загорілася одноповерхова будівля гаража площею близько 85 квадратних метрів. Пожежу вдалося загасити, однак пошкоджено 17 автомобілів.

Читайте також: Масований удар по Херсонщині: загинула жінка, поранено 20 людей, серед них діти

Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що постраждалим надають усю необхідну допомогу. У місті частково знеструмлено кілька районів.

Вночі у понеділок, 13 жовтня, російські війська завдали удару по Харкову керованими авіабомбами. Перед цим у місті пролунала повітряна тривога.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі